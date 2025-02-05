Жительницу Кстова осудили на четыре года за убийство новорожденной дочери

Кстовский городской суд признал местную жительницу виновной в убийстве своей новорожденной дочери и приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник прокуратуры на месте убийства

Фото: прокуратура Нижегородской области Сотрудник прокуратуры на месте убийства

Фото: прокуратура Нижегородской области

Следствием и судом установлено, что 24-летняя жительница родила ребенка 2 апреля 2024 года в квартире дома №16 на улице 3-й микрорайон. Подсудимая задушила младенца и спрятала тело за стиральной машиной.

Уголовное дело расследовалось по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Елена Ковалева