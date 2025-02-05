Иностранца в Навашине отправили в колонию-поселение за мошенничество с патентом

Навашинский райсуд Нижегородской области признал гражданина Узбекистана виновным в мошенничестве с патентом на работу, сообщили в пресс-службе суда. Мужчину судили по части 2 статьи 159 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Установлено, что в октябре 2024 года подсудимый увидел напротив остановки автобусов на проспекте Корабелов другого гражданина Узбекистана, который разговаривал по телефону со своим работодателем. Подсудимый представился потерпевшему сотрудником миграционной службы и предложил оказать содействие в оформлении патента для трудоустройства на новую работу. В подтверждение он продемонстрировал сигнальный пистолет модели Вальтер ППК. Второй иностранец поверил и перевел злоумышленнику на банковский счет 49,5 тыс. руб.

Получив деньги, первый иностранец скрылся с места преступления на автомобиле Audi A4.

Вину подсудимый признал полностью. Суд назначил ему восемь месяцев колонии-поселения.

Галина Шамберина