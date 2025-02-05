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Банки снизили лимиты по кредитным картам в Челябинской области на 4,5%

В декабре прошлого года лимит по выданным кредитным картам в Челябинской области составлял 85,1 тыс. руб. Это на 4,5% меньше, чем в ноябре, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Самое существенное снижение среднего размера лимитов по кредитным картам в декабре продемонстрировали Тюменская (-6,7% по сравнению с ноябрем) и Московская (-6,5%) области, Москва (-6,2%), Красноярский край (-6%), Ленинградская область (-5,8%) и Санкт-Петербург (-5,7%). В целом по стране этот показатель за месяц уменьшился на 2,1%. Что касается самых больших лимитов по кредитным картам в регионах, лидерами стали Москва (130,4 тыс. руб.), Московская область (115,8 тыс. руб.), Санкт-Петербург (110,5 тыс. руб.), Приморский край (107,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийский АО (106,6 тыс. руб.).

Виталина Ярховска

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