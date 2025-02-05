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Замначальника новосибирской ИК-18 получил три года условно

Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ «ИК-18» Александра Козлова. Ему инкриминировалось «превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности» (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщил аккаунт судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как установило следствие, обвиняемый потребовал от заключенных оплатить покупку в «Леруа Мерлен Восток» строительных материалов для ремонта своего служебного кабинета на общую сумму 240 тыс. руб. После того, как покупка была доставлена в колонию, заключенные выполнили ремонт в помещениях «ИК-18», включая кабинет замначальника.

Отмечается, что преступление было выявлено региональным УФСБ России совместно с отделом собственной безопасности областного главка ФСИН России.

Александр Козлов признал вину. Суд назначил ему три года условно с испытательным сроком 2,5 года. Он лишен права занимать должности на госслужбе в течение двух лет после завершения испытательного срока. Приговор в законную силу не вступил.

Михаил Кичанов

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