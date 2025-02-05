Более 40 млн рублей лишились нижегородцы за неделю из-за мошенников

За неделю с 27 января по 2 февраля мошенники выманили у жителей Нижегородской области 40,5 млн руб. Полиция зарегистрировала 115 таких преступлений, сообщили в региональном управлении МВД.

Самыми частыми схемами остаются «Предложение дополнительного заработка» (34 случая), «Звонок от службы безопасности банка» (29 случаев) и «Мошенничество при онлайн-покупке» (23 случая).

Как писал «Ъ-Приволжье», неделей ранее злоумышленники похитили у нижегородцев 85 млн руб.

Елена Ковалева