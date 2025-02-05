В Сызрани заключены под стражу подозреваемые в убийстве пенсионера и похищении его сейфа

В Сызрани по ходатайству следователя заключены под стражу 33-летний мужчина и 41-летняя женщина, подозреваемые в убийстве мужчины и разбое. Об этом сегодня сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, 28 января, в частном доме Шигонского района было обнаружено тело 94-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Из его дома пропал сейф с деньгами. Следственным отделом по Сызрани было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и ч. 4 ст. 162 УК РФ. Подозреваемых вскоре задержали.

«По версии следствия, убийство было совершено с целью хищения денежных средств. В ближайшее время заключенным под стражу будет предъявлено обвинение в зависимости от роли и степени участия каждого в совершенных преступлениях»,— заявили в следственном комитете.

Алексей Алексеев