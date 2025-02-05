Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели 62-летнего мужчины в ДТП на Обводном

Авария на набережной Обводного канала, в которой погиб 62-летний мужчина, стала уголовным делом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ДТП произошло 3 февраля в районе 22:15. Как установили в полиции, Hyundai Solaris под управлением 27-летнего мужчины сбил 62-летнего водителя, который стоял на проезжей части рядом со своим неисправным авто. После этого Hyundai въехал в припаркованную машину, а затем столкнулся с BMW X6.

От полученных травм 62-летний мужчина скончался на месте происшествия. В отношении водителя Hyundai Solaris было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте»,— сообщили в главке.

Дарья Астанина