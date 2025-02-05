Почти половина москвичей хотели бы иметь недвижимость на курортах Кубани

По данным исследования федерального девелопера «Неометрия», 47,7% опрошенных жителей Москвы хотели бы иметь собственную недвижимость в курортных городах Краснодарского края. Большинство столичных жителей мечтают о покупке жилья в Геленджике (35,7%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Неометрия» Фото: «Неометрия»

На втором по популярности месте — Сочи (33,3%), на третьем — Кабардинка (14,3%). Остальные 16,7% респондентов хотели бы иметь недвижимость в Адлере и Архипо-Осиповке.

Треть респондентов (33,3%) не заинтересована в покупке недвижимости в Краснодарском крае. Еще 19% заявили, что никогда не задумывались об этом.

Директор департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» Ксения Рысенко объясняет интерес москвичей к курортной недвижимости в Краснодарском крае стремлением повысить качество жизни, а также высокой инвестиционной привлекательностью региона. «Это связано с общей положительной динамикой на рынке курортной недвижимости, которая характеризуется увеличением туристического потока, уникальностью предлагаемых решений, высоким уровнем сервиса и профессиональным управлением объектами»,— говорит эксперт.

В декабре 2024 года на москвичей пришлась четверть всех сделок, заключенных с недвижимостью в Сочи. При этом только 9,5% опрошенных уже владеют курортной недвижимостью на Кубани. Большинство (43%) хотело бы купить недвижимость для сезонного проживания, 33% — для сдачи в аренду, 10% хотели бы переехать в регион. Перепродажу и другие цели назвали 14% респондентов.

Татьяна Ручкина