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Коммерсантъ FM
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Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Омарову продлили арест

Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег. Он останется под стражей до 4 апреля, сообщила «РИА Новости» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.

Фото: Ленинский районный суд Махачкалы

Фото: Ленинский районный суд Махачкалы

По версии следствия, Магомед Омаров с июля 2016 по август 2022 года с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан водителями в редакцию местной газеты, в результате из бюджета было похищено более 695 тыс. руб. Помимо этого, он вместе с гендиректором строительной компании и другими лицами в 2021 году незаконно обратил в собственность организации участок площадью 264 кв. м с построенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью свыше 2,4 млн руб.

От должности главы Сергокалинского района Магомед Омаров был освобожден 24 июня, на следующий день после теракта в Дагестане. Одним из боевиков, которые напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, был его сын — 31-летний Осман Омаров. В результате теракта погибли 22 человека. Пятеро участников нападения были убиты.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Братья для террора».

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