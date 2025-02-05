В Рыбинске разработали новый двигатель для Sukhoi Superjet 100

На выставке NAIS, которая пройдет 5–6 февраля в Москве, «Ростех» представит новый авиадвигатель ПД-8 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100, сообщили в госкорпорации. Двигатель разработан на предприятии «ОДК-Сатурн» (Рыбинск) с использованием отечественных материалов и технологий 3D-печати.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двигатель ПД-8

Фото: ГК «Ростех» Двигатель ПД-8

Фото: ГК «Ростех»

ПД-8 — это двухконтурный турбовентиляторный двигатель, созданный на основе опыта производства более мощного двигателя ПД-14. Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что в ближайшее время ПД-8 впервые поднимется в воздух на борту SJ-100 для прохождения заключительного этапа — летных испытаний. Сейчас на «ОДК-Сатурн» разворачиваются мощности для серийного производства.

С 2007 года было произведено 230 самолетов Sukhoi Superjet 100. Ранее планировалось начать испытания ПД-8 весной 2023 года, но из-за внесенных изменений в горячую часть двигателя сроки были перенесены. До этого SJ-100 использовался с российско-французским двигателем SaM146.

Антон Голицын