Благоустройство Театральной улицы в Уфе обойдется в 232 млн рублей

На благоустройство Театральной улицы в центре Уфы будет выделено 232 млн руб., сообщила пресс-служба финансового управления администрации города. Расходы мэрия и республика разделят пополам — по 116 млн руб.

В 2025 году на работы выделят 172 млн руб., оставшуюся сумму — в 2026 году.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о планах переоборудовать Театральную улицу, соединяющую улицы Пушкина и Заки Валиди, в пешеходную. Накануне глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщал, что дорога протяженностью 300 метров будет «преимущественно пешеходной». На территории нового общественного пространства планируется разместить торговые точки, площадки, арт-объекты.

Идэль Гумеров