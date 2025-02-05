ЦБ снизил лимит по валютным свопам до 5 млрд юаней

Банк России снизил лимит по операциям «валютный своп» с 10 млрд до 5 млрд юаней, следует из данных на сайте регулятора. Это первое снижение после начала торгов 9 января и пятое начиная с октября 2024 года.

Снижение лимита и динамики продаж обусловлено изменением процентной ставки для операций «валютный своп» по продаже юаней, отмечает «Интерфакс». Глава Банка России Эльвира Набиуллина еще в сентябре прошлого года предупреждала, что регулятор будет сокращать лимит. «Цель нашего инструмента — свопа — это роль страховки для сглаживания волатильности, это не есть инструмент фондирования»,— объясняла госпожа Набиуллина.

Инструмент предоставления юаней Банк России запустил в январе 2023 года. Тогда ежедневный максимальный лимит находился на уровне 10 млрд юаней. В прошлом году максимальный лимит был установлен на уровне 30 млрд юаней. В последний раз в 2024 году он снизился 11 ноября и составил 10 млрд юаней.

Подробнее о китайской валюте — в материале «Ъ» «Юань стремится в поднебесье».