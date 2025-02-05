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Суд оштрафовал «Южуралзолото» за обезвреживание опасных отходов без лицензии

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и привлек к административной ответственности ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) за деятельность по обезвреживанию отходов II класса опасности (вещества, опасные для здоровья и окружающей среды) без лицензии. Юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Надзорное ведомство направило заявление в суд в начале декабря 2024 года после плановой выездной проверки в отношении ЮГК. Инспекторы установили, что «Южуралзолото» осуществляет деятельность по обезвреживанию отходов II класса опасности на хвостохранилище Березняковской золотоизвлекательной фабрики в Еткульском районе. При этом лицензия на эту деятельность у предприятия отсутствует.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре 2024 года Росприроднадзор отказал ЮГК в выдаче комплексного экологического разрешения для Березняковского карьера. С августа по октябрь горные работы на этом объекте, а также карьерах, Курасан, Южный Курасан и Светлинское были приостановлены по требованию Ростехнадзора из большого количества нарушений требований промышленной безопасности.

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