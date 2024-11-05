Росприроднадзор отказался выдавать разрешение на работу карьера «Южуралзолота»

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора отказало в выдаче комплексного экологического разрешения «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) для Березняковского карьера, который расположен возле Еманжелинска. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Комплексное экологическое разрешение необходимо получать на каждый объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе Ростехнадзор вынес в отношении ЮГК постановление об административном правонарушении, в рамках которого предприятию назначено приостановить горные работы на карьерах «Южный Курасан», «Березняковское», «Светлинское» и «Курасан» на 90 суток. Причиной стали выявленные во время проверок нарушения: деформация бортов, уступов и откосов и отсутствие контроля за их параметрами. Кроме того, в компании не вносили в документацию сведения о результатах исследований выявленных оползней и не составляли ежегодные отчеты о состоянии карьеров. ЮГК пыталась оспорить решение Ростехнадзора в суде, однако в конце сентября ей отказали в удовлетворении иска.

Подобная ситуация с карьером «Березняковский» произошла в 2016 году. В конце декабря его северный борт деформировался, образовалась трещина в грунте на расстоянии 22,5 м от магистрального нефтепровода Усть-Балык — Курган –—Уфа — Альметьевск. Уральское управление Ростехнадзора тогда подало иск о приостановке деятельности объекта. Суд принял решение о временном закрытии карьера на 60 суток. После устранения нарушений объект возобновил работу.

Виталина Ярховска