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В Башкирии возбуждено уголовное дело о незаконной добыче песка и гравия

По материалам проверки Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры в отношении ООО «Трансгидромеханизация» возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны и использования недр при эксплуатации горнодобывающего предприятия с причинением значительного ущерба (ч. 1 ст. 255 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, установлено, что компания вышла за пределы границ лицензионного участка Вотикеевского месторождения и с помощью специальной техники незаконно добыла более 28 тыс. куб. м песчано-гравийной смеси. Ущерб окружающей среде превысил 15 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2024 года Калининский районный суд по иску Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры взыскал с ООО «Трансгидромеханизация» 15 млн руб. за ущерб, причиненный при добыче песчано-гравийной смеси под Уфой. Компания была привлечена к административной ответственности за пользование недрами с нарушениями условий лицензии (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ).

ООО «Трансгидромеханизация» зарегистрировано в 2020 году в Уфе, разрабатывает гравийные и песчаные карьеры. Уставный капитал ООО — 10 тыс. руб. Организацией, по данным Rusprofile.ru, владеют Ирина и Константин Варнавские. Сведения о финансовых показателях фирмы в открытом доступе отсутствуют.

Майя Иванова

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