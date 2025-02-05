В Красноярске задержана группа автоподставщиков за махинации со страховками

В Красноярске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ) в отношении семи местных жителей. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что фигуранты дела устраивали фиктивные ДТП. Для этого они использовали как свои, так и арендованные автомобили. После аварий, считают следователи, мошенники обращались в страховые компании для получения компенсаций.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в краевом МВД, предварительно сумма ущерба оценивается более чем в 2,5 млн руб. Всего силовики установили шесть подставных ДТП.

Решением суда четверых фигурантов дела поместили под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде.

Александра Стрелкова