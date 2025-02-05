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Гладков подписал соглашения с пятью первыми резидентами белгородской СЭЗ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал с первыми пятью предприятиями соглашения об условиях деятельности в свободной экономической зоне (СЭЗ). Они станут резидентами СЭЗ и получат преференции в первом квартале 2025 года, сообщили в правительстве региона.

По словам главы региона, первым соглашение подписал «Аллнекс Белгород» которым руководит Оксана Косицина. Как и другие будущие резиденты, компания зарегистрирована в Шебекинском округе. В результате реализации инвестпроектов на пяти участках СЭЗ планируется создать 435 рабочих мест, ожидаемый объем выручки — около 104 млрд руб. в сумме.

«Главная цель — поддержка предприятий Шебекина, чтобы они могли справиться с тем ущербом, который им нанесли вооруженные силы Украины»,— отметил Вячеслав Гладков.

Министерство экономразвития РФ рассматривает еще пять заявок белгородских предприятий на вступление в СЭЗ. Всего в получении статуса резидента были заинтересованы более 200 компаний.

Алина Морозова

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