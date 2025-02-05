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В горах Сочи за сутки использовали 275 тонн противогололедных материалов

За прошедшие сутки в поселке Красная Поляна и селе Эсто-Садок в горах Сочи использовали 275 тонн противогололедных материалов. Продолжается расчистка и обработка автомобильных дорог и тротуаров, передает департамент транспорта Сочи.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За минувшие сутки муниципальными, краевыми и федеральными дорожниками израсходовано 275 тонн противогололедных материалов, задействовано 41 единица техники. В работе на всех участках задействованы 41 дорожный рабочий», – рассказали в дептрансе.

В ведомстве обратились к водителям с просьбой не парковать автомобили на тротуарах, вдоль дорог, а также в непосредственной близости от перекрестков. Такие машины мешают дорожникам расчищать снег.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте прогнозируют заморозки. В отдельных районах возможен гололед на дорогах.

Вячеслав Рыжков

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