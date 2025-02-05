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Чиновницу из Дзержинска повысили до первого зама главы Самары

Мэрия Самары сообщила о назначении трех чиновников на руководящие посты в городской администрации. В среду, 5 февраля, должность первого заместителя главы города заняла Юлия Ашуркова, которая до этого руководила муниципальным департаментом экономического развития, инвестиций и торговли, а ранее работала в мэрии Иркутска, затем в администрации Дзержинска.

Здание самарской мэрии

Здание самарской мэрии

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Здание самарской мэрии

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также заместителем главы Самары – руководителем департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Владислав Зотов, который уже работал на этом посту при прежней градоначальнице Елене Лапушкиной, но в ноябре 2024 года сложил полномочия по семейным обстоятельствам.

Кроме того, заместителем главы Самары руководителем департамента городского хозяйства и экологии стал Михаил Малыхин. До этого он замещал руководителя департамента городского хозяйства по благоустройству администрации Красноярска и руководил департаментом дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Георгий Портнов

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