Чиновницу из Дзержинска повысили до первого зама главы Самары

Мэрия Самары сообщила о назначении трех чиновников на руководящие посты в городской администрации. В среду, 5 февраля, должность первого заместителя главы города заняла Юлия Ашуркова, которая до этого руководила муниципальным департаментом экономического развития, инвестиций и торговли, а ранее работала в мэрии Иркутска, затем в администрации Дзержинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание самарской мэрии

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Здание самарской мэрии

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также заместителем главы Самары – руководителем департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Владислав Зотов, который уже работал на этом посту при прежней градоначальнице Елене Лапушкиной, но в ноябре 2024 года сложил полномочия по семейным обстоятельствам.

Кроме того, заместителем главы Самары руководителем департамента городского хозяйства и экологии стал Михаил Малыхин. До этого он замещал руководителя департамента городского хозяйства по благоустройству администрации Красноярска и руководил департаментом дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Георгий Портнов