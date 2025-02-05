Схема движения общественного транспорта изменится в Сочи

В Сочи с 8 февраля изменится схема движения ряда автобусных маршрутов. Маршрут №7 «Клуб строитель – ул. Чекменева» будет продлен до одноименной остановки. В его прямом и обратном направлениях добавлены остановочные пункты, включая «Аквариум», «Новая Мацеста», «Средняя Мацеста», «Рынок», «Школа №11» и «Декоративно-цветочные культуры», передает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Корректировки коснутся и маршрута №35, который начнет курсировать по новой части улицы Абовяна, ранее не охваченной общественным транспортом. Для жителей переулка Вишневого вводятся дополнительные укороченные рейсы от дома №85Б, в часы пик интервал составит 30 минут. Автобус будет следовать до остановки «Макаренко, 30», стоимость проезда – 25 рублей.

Конечная остановка маршрута №35 переносится с «Пер. Вишневый, 85Б» на «Цикламен» на улице Абовяна. Это позволит обеспечить транспортное сообщение между селом Верхний Юрт и центром города.

Вячеслав Рыжков