Минстрой Башкирии планирует снизить среднюю стоимость квадратного метра

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии в первом квартале этого года составит 110 658 руб., следует из проекта приказа республиканского минстроя, опубликованного для антикоррупционной экспертизы. В четвертом квартале 2024 года показатель составлял 116 199 руб. В случае, если документ будет утвержден, среднерыночная стоимость квадратного метра жилья уменьшится на 4,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Среднерыночная стоимость утверждена для расчета размера субсидий проживающим и зарегистрированным в республике гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Субсидии выделяются льготникам из федерального и республиканского бюджетов на приобретение жилья. Показатель индексируется минстроем ежеквартально. В 2024 году стоимость квадратного метра увеличивалась. В первом квартале прошлого года она составляла 104 947 руб.

По данным «Авито Недвижимость», в 2024 году предлагаемая средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья по всем типам квартир составила 117 тыс. руб., за год увеличившись на 11%.

Наталья Балыкова