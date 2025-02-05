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«Авито Недвижимость»: в конце 2024 года в Уфе «вторичка» подорожала на 11%

По итогам IV квартала 2024 года в Уфе предлагаемая средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья по всем типам квартир выросла на 11% по сравнению с IV кварталом 2023 года, составив 117 тыс. руб., сообщает пресс-служба «Авито Недвижимости». Наибольший рост цен наблюдался в сегменте однокомнатных квартир (+15%) и студий (+24%). В этот период средняя стоимость квартиры в городе в целом равнялась 5,9 млн руб., однокомнатной — 4,4 млн руб.

Предложение на платформе «Авито Недвижимости» по России на конец года в целом увеличилось на 9% по сравнению с IV кварталом 2023 года. В IV квартале прошлого года дешевле всего стоили квартиры на вторичном рынке в Смоленске (3,9 млн руб.), Ульяновске (4 млн руб.) и Брянске (4,1 млн руб.). Самыми дорогими были квартиры в Москве (31,6 млн руб.), Сочи (14,6 млн руб.) и Санкт-Петербурге (11,5 млн руб.).

Майя Иванова

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