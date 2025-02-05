На Кубани в 2025 году в медучреждения закупят 1,8 тысячи единиц оборудования

В 2025 году медицинские учреждения Краснодарского края закупят 1,8 тыс. единиц оборудования. Это часть программы модернизации здравоохранения, направленной на улучшение доступа к современным методам диагностики и лечения для жителей Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В список приобретений входят компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентген-аппараты и ультразвуковые сканеры. Также закупят флюорографы, маммографы, оборудование для лапароскопии и эндоскопии, аппараты для физиотерапии и реабилитации.

Кроме медицинского оборудования, в больницы поступят 150 санитарных автомобилей и машины скорой помощи. Все закупки осуществляются в рамках программ «Модернизация первичного звена здравоохранения», краевой программы «Развитие здравоохранения» и федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Тат Гаспарян