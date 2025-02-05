Вице-спикер алтайского заксобрания дал прогноз на выборы 2026 года

Вице-спикер законодательного собрания Алтайского края, член президиума политсовета регионального отделения «Единой России» (ЕР) Денис Голобородько ожидает значительного обновления состава краевого парламента по итогам выборов 2026 года. Прогноз он дал, отвечая на вопросы в ходе интернет-конференции на сайте заксобрания.

«Думаю, что персонально состав изменится минимум на треть, а что касается фракций, то, думаю, их будет не менее пяти»,— высказал свое мнение политик. Выборы в заксобрание должные пройти одновременно с выборами Госдумы РФ.

Выборы действующего созыва парламента Алтайского края прошли в 2021 году. 34 его депутата были избраны по партспискам, 34 — в одномандатных округах. Было создано пять фракций: ЕР, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России».

Валерий Лавский