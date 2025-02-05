В Прикамье чаще всего высокий доход предлагают курьерам, менеджерам и водителям

В Пермском крае за январь 2025 года было открыто 1,5 тыс. вакансий, предлагающих заработную плату в размере 200 тыс. руб. и выше. Об этом сообщают аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. При этом средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам декабря 62,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным специалистов, чаще всего высокую зарплату в начале года предлагают курьерам (32% от всех вакансий с доходом 200 тыс. руб.), менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами (8%), водителям (7%), токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам (6%).

В топ-10 вакансий с высокими зарплатами в Прикамье вошли технический директор (от 300 тыс. руб. в месяц), руководитель отдела продаж (от 250 тыс. руб.), главный инженер проекта (от 230 тыс. руб.), ассистент менеджера (от 200 до 250 тыс. руб.), врач стоматолог-терапевт (от 200 тыс. руб.). Компании, которые готовы платить своим работникам зарплату свыше 200 тыс. руб., как правило, относятся к отраслям строительства, промоборудования, перевозок и автобизнеса.