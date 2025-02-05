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На имущество «Фабрики С-теп» снова не нашлось покупателей

Имущественный комплекс ООО «Фабрика С-теп» (входит в OR Group) в третий раз оказался невостребованным на открытых торгах. Организатором принято решение о признании торгов несостоявшимися из-за отсутствия заявок, говорится на сайте ЕФРСБ.

На аукцион было выставлено движимое и недвижимое имущество компании, в том числе нежилые помещения, земельные участки, швейное, обувное, климатическое, компьютерное оборудование, офисная техника и мебель, а также товарные знаки. Начальная цена лота составляла 528,8 млн руб.

На предыдущих торгах – в сентябре 2024 года, не состоявшихся из-за отсутствия заявок, начальная цена лота составляла 587,6 млн руб. Таким образом, снижение цены на повторных торгах составило 10%.

Фабрика «С-теп» приостановила производство в июле 2022 года. В апреле 2024 года предприятие признали банкротом. В декабре прошлого года арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в головной компании группы ПАО «ОР групп» по заявлению Промсвязьбанка из-за долга в 1,7 млрд руб. В феврале 2024 года суд ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении совладельца OR Group Антона Титова.

Лолита Белова

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