Никарагуа объявило о выходе из продовольственной программы ООН

Правительство Никарагуа раскритиковало доклад Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) о продовольственной безопасности в мире. Власти страны обвинили ФАО в злонамеренной публикации неподтвержденных данных и объявили о выходе из состава организации, а также закрытии ее представительств в Никарагуа.

Согласно докладу ФАО (.pdf), в 2022 году доля населения Никарагуа, не имеющего доступа к здоровому питанию, составила 27,3% или почти 1,9 млн человек. Организация включила Никарагуа в число стран с дефицитом продовольствия: утверждается, что в 2021-2023 годах распространенность недоедания была на уровне 3,67–4,61%.

Глава МИД Никарагуа Вальдрак Йенчке назвал отчетность ФАО необъективной и содержащей «ложную информацию, интервенционистскую и агрессивную тенденцию, которые были распространены злонамеренно в политических целях». В ведомстве отметили, что опубликованные данные не были согласованы с властями Никарагуа.

«ФАО... предоставила ложную информацию для негативных публикаций, направленных на дискредитацию правительства Никарагуа и его политики по борьбе с нищетой. Позиция ФАО неприемлема, недопустима и неуважительна. В связи с этим сообщаем о выходе Никарагуа из этой организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа»,— сказано в заявлении министра (цитата по Canal4).