В Госдуме напомнили сроки получения проиндексированной страховой пенсии

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила, когда и как россияне могут получить страховые пенсии в 2025 году. Проиндексированные на 9,5% выплаты поступят до 25 февраля. Их средняя сумма составит 24 059 руб.

Госпожа Стенякина в разговоре с ТАСС уточнила, что граждане, которым выдают пенсию на дому, получат ее с 3 по 25 февраля. В сумму войдет как увеличенная до уровня фактической инфляции выплата за февраль, так и доиндексация за январь. Россиянам, получающим пенсию на карту, ее уже начали начислять с 1 февраля. «У каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ»,— рассказала депутат.

С января 2025 года пенсии для работающих и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,3%. Позднее президент Владимир Путин заявил, что страховые пенсии проиндексируют на 9,5% задним числом уже с 1 января 2025 года. Помимо этого на 2025 год был расширен список выплат, которые увеличиваются на уровень фактической инфляции: в него включили в том числе выплаты по уходу за детьми с инвалидностью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».