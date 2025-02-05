Гендиректор компании оштрафован за уклонение от заключения контракта в Ярославле

Заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской и Костромской областям вынес постановление о наложении штрафа на генерального директора ООО «Группа компаний "Сервис-телеком"» за уклонение от заключения контракта.

В Ярославское межрегиональное УФАС России поступило обращение от заказчика, специализированного государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Лесная охрана», о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об АО «Национальная башенная компания».

Заказчик разместил извещение о проведении запроса котировок на право заключения контракта на оказание услуг по аренде площади на антенно-мачтовых сооружениях. Победителем закупки признали АО «Национальная башенная компания». В предусмотренный законом срок победитель конкурсной процедуры не подписал контракт.

Управляющей компанией АО «Национальная башенная компания» является ООО «Группа компаний "Сервис-телеком"» из Красногорска. Директор ООО и был привлечен к ответственности. На него был наложен штраф на сумму 50 тыс. руб. Постановление может быть обжаловано в суде.

Антон Голицын