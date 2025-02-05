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Изменилось расписание пригородных поездов Воткинск—Ижевск

Расписание пригородных поездов Воткинск—Ижевск изменится с 5 по 9 и с 12 по 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Из обновленного расписания следует, что поезд № 6361 будет отправляться из Воткинска в 09:20 и прибывать в Ижевск в 11:07. Поезд № 6363 будет отходить из Воткинска в 17:30 и прибывать в столицу Удмуртии в 19:10. Указано местное время.

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