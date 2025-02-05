Аэропорт Ижевска обслужил более 65 тысяч пассажиров за январь

Аэропорт Ижевска обслужил 66,8 тыс. пассажиров в январе 2025 года, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил в Telegram руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Авиакомпания «Ижавиа» перевезла за указанный период 52 тыс. пассажиров (+7,7% к январю 2024 года). Регулярность рейсов составила 91%, пунктуальность — 79%. Занятость кресел достигла 85%, что на 3,3 п.п. больше, чем годом ранее.