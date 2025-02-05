Объем средств на счетах и вкладах омичей за год вырос на 21%

Жители Омской области разместили на банковских счетах и вкладах к 1 января 2025 года почти 419 млрд руб. Этот показатель за год вырос на 21%, сообщила пресс-служба отделения Омск Банка России.

Данные приведены без учета счетов эскроу. «Значительный приток денег жителей региона в банки связан с тем, что многие из них предлагают высокие ставки по вкладам с прошлого года — сейчас встречаются предложения более 20% по годовому вкладу, а сроки депозитов с максимальными ставками увеличены»,— прокомментировал ситуацию управляющий отделением Владимир Антипов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе-сентябре 2024 года жители всей Сибири внесли в банки рекордные 419 млрд руб. В результате общий объем средств населения на депозитах вырос на 26% до 3,4 трлн руб.

Валерий Лавский