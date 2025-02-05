В Кунгуре пытались поджечь почту и банк

В Кунгуре полицейские задержали местного жителя, пытавшегося поджечь два административных здания. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Кунгур».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «ЧП Кунгур» Фото: telegram-канал «ЧП Кунгур»

Вчера вечером злоумышленник облил горючей жидкостью двери почтового отделения, расположенного на ул. Детской, и поджег их. Огонь распространиться не успел и был потушен. Вскоре этот же мужчина попытался поджечь двери в отделении Россельхозбанка, однако пламя потушил охранник.

Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, по подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был задержан местный житель 1989 года рождения. По его словам, поджечь здания ему поручили за вознаграждение неизвестные люди, с которыми он общался через мессенджер. Ранее мошенники обманом вынудили мужчину перевести им 60 тыс. руб.

ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества), подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.