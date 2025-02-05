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В центре Ростова исследовали погребение азиатского кочевника VI-VII веков

Ученые Южного федерального университета исследовали погребение VI-VII веков, расположенное на пересечении ул. Станиславского и Чехова в Ростове. Результаты исследования указывают на то, что останки могут принадлежать представителю тюркской кочевой группе утигуров.

Фото: пресс-служба ЮФУ

Фото: пресс-служба ЮФУ

«Согласно результатам генетического анализа, в митохондриальной ДНК была идентифицирована гаплогруппа D4q* (свойственная для азиатов), что указывает на происхождение погребенного из Восточной и Юго-Восточной Азии, с возможными связями с современными народами Тибета и Киргизии», — считает кандидат биологических наук Ольга Арамова.

Уникальная для региона находка в гробнице — геральдическая поясная гарнитура, выполненная из свинца. В совокупности с позолотой на некоторых элементах украшений это может указывать на высокий статус погребенного.

Ученые определили, что индивид при жизни имел темный цвет кожи, глаз и волос, а также вытянутый череп — следствие влияния сармато-аланской культуры, в которой младенцам перетягивали голову повязкой, чтобы та приобретала вытянутую форму. Специалисты считают, что ростовская находка — одно из следствий Великого переселения народов, в период которого кочевые племена двигались, в частности, через территорию современной Ростовской области.

Дмитрий Ковалевский

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