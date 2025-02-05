В Новороссийске водитель грузовика погиб при столкновении с поездом
В Новороссийске ночью 5 февраля 44-летний водитель грузовика погиб, столкнувшись с поездом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Авария произошла около 2:50 по мск на улице Портовая. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes выехал на регулируемый железнодорожный переезд во время запрещающего сигнала светофора. Грузовик столкнулся с движущимся маневровым поездом.
«В результате происшествия водитель 1981 года рождения скончался до приезда врачей скорой помощи. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются»,— говорится в сообщении ведомства.