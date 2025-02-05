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Коммерсантъ FM
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Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии

Два военных самолета США F-35 экстренно приземлились в аэропорту Мацуямы — столицы префектуры Эхимэ на острове Сикоку. Причиной срочной посадки стал недостаток топлива, сообщает «Эхимэ Симбун».

Посадка самолетов была совершена в 12:05 по местному времени (6:05 мск). Пострадавших нет. Из-за экстренного приземления военных судов гражданский самолет авиакомпании ll Nippon Airways 13 минут ждал своей очереди на посадку. Он совершал рейс по маршруту Осака—Мацуяма.

F-35 — сверхзвуковой истребитель пятого поколения. Стоимость одной машины — $81 млн. Самолет создается в трех вариантах. На данный момент в распоряжении Министерства обороны США около 630 истребителей F-35. К середине 2040-х годов Пентагон намерен закупить у Lockheed Martin почти 2,5 тыс. истребителей этой модели.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американские истребители F-35 подорожали почти в полтора раза за пять лет».

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