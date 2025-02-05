В поселке Новоселье под Петербургом построят два новых детских сада на 250 мест

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешения на строительство двух детских садов по 250 мест в поселке Новоселье. Реализацией данного социального проекта в Ломоносовском районе займется группа «Ленрусстрой» — ранее данный инвестор получил право на строительство в этой локации школы с центром искусств, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Предполагается, что новые детсады построят в западной части Новоселья — на территории около 250 тыс. кв. метров, застроенной жильем средней этажности. Также там планируется обустроить бульвар с арт-объектами, зонами для спорта и отдыха — свяжет воедино весь квартал.

«Рассчитываю, что застройщик исполнит свои обязательства в срок. Работы проконтролируют Госстройнадзор и комитет по строительству»,— прокомментировал проект заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор выдал разрешение на строительство в Новоселье новой школы на 1050 мест. При новом образовательном учреждении будет функционировать центр прикладных искусств.

Андрей Цедрик