Бастрыкин заинтересовался дракой у миграционного центра в Нижневартовске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке СКР Ханты-Мансийского автномного округа (ХМАО-Югра) по факу драки в Нижневартовске у миграционного центра, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации из соцсетей, в конфликте приняли участие не менее 15 человек. «Кроме того, следственными органами инициирована передача уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство (ст. 111 УК РФ)»,— сказано в сообщении.

Ранее глава СКР поручил возбудить уголовное дело после того, как двое мигрантов, работающих в кафе быстрого питания, избили двух 12-летних подростков в Сургуте (ХМАО-Югра).

Ирина Пичурина