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Глава СК потребовал возбудить дело после нападения мигрантов на подростков в ХМАО

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как двое мигрантов, работающих в кафе быстрого питания, избили двух 12-летних подростков в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ – ХМАО), сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным местных СМИ, школьники бросали снежками в точку общепита, где работали мигранты. Один из подростков зашел в кафе, после чего повар бросил в него тюбик с соусом, но промахнулся. Затем работник общепита догнал мальчиков, снял с одного из них шапку и дернул за волосы.

«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре М.В. Мокшину возбудить по данному факту уголовное дело и принять меры к задержанию правонарушителей, после чего представить доклад», — говорится в сообщении. По факту происшествия региональная прокуратура организовала проверку.

Мария Шараева

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