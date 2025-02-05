В Перми за год на 5,5% сократилось количество ветклиник

В 2024 году в Перми на 5,5% сократилось количество ветеринарных клиник, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Яндекс Карт». По состоянию на 1 января 2025 года в столице Пермского края насчитывалось 68 ветклиник. При этом сокращение указанного рынка в Перми идет вразрез с общероссийской тенденцией: в стране количество ветеринарных клиник за 2024 год выросло на 4,3%, то есть до 9,6 тыс. лечебных учреждений для животных. В 16 городах-миллионниках РФ их количество за год выросло на 9,3%, до 2,3 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно «Яндекс Картам», самый заметный рост числа клиник за год произошел в Москве — на 26%, до 793 объектов. Динамика в Санкт-Петербурге — 12,9%, до 376. При этом картина остается неоднородной: в семи городах количество клиник сократилось. Помимо Перми, ветклиник стало меньше в Екатеринбурге — на 5% (до 96 шт.), Ростове-на-Дону — на 3% (до 94 шт.), Воронеже — на 2,1% (до 93 шт.) и других.

Рост рынка клиник эксперты связывают с увеличением числа домашних животных и развитием культуры эмоционального отношения к ним, а также с либерализацией требований к размещению объектов. Из-за сохраняющегося дефицита предложения и отмены НДС на услуги рост рынка продолжится, но сдерживать его могут проблемы с поставками препаратов.