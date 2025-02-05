Водоканал Петербурга потратит 185 млн рублей на собак для проверки своих объектов

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявило конкурс на оказание услуг по предоставлению собак и их кинологическому сопровождению. Это необходимо для осуществления досмотра транспорта и обеспечения безопасности внутренних границ периметров территорий объектов предприятия, пояснили в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 185,5 млн рублей, стало известно «Ъ-СПб». Согласно техзаданию, участниками конкурса и потенциальными подрядчиками могут стать охранные службы, в том числе частные.

Дата окончания приема заявок — 20 февраля. Итоги планируется подвести 26 февраля 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский «Водоканал» получил 771 млн рублей в виде субсидий на эксплуатацию фонтанов и городских общественных туалетов.

Андрей Цедрик