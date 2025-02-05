Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водоканал Петербурга потратит 185 млн рублей на собак для проверки своих объектов

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявило конкурс на оказание услуг по предоставлению собак и их кинологическому сопровождению. Это необходимо для осуществления досмотра транспорта и обеспечения безопасности внутренних границ периметров территорий объектов предприятия, пояснили в организации.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 185,5 млн рублей, стало известно «Ъ-СПб». Согласно техзаданию, участниками конкурса и потенциальными подрядчиками могут стать охранные службы, в том числе частные.

Дата окончания приема заявок — 20 февраля. Итоги планируется подвести 26 февраля 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский «Водоканал» получил 771 млн рублей в виде субсидий на эксплуатацию фонтанов и городских общественных туалетов.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...