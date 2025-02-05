Улицу Мельникайте в Тюмени продлят до улицы Щербакова к концу 2027 года

Работы по строительству улицы Мельникайте до улицы Щербакова в Тюмени планируют завершить до конца 2027 года, сообщили «РБК-Тюмень» в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проект включает четыре этапа, три из которых уже одобрены госэкспертизой. Получение положительного заключения по проекту еще одного ожидается в первом полугодии 2025 года. После утверждения проекта будет направлена заявка на выделение бюджетных средств, общий объем финансирования составит более 3 млрд руб.

Новый участок улицы Мельникайте протяженностью 2,3 км будет иметь шесть полос движения и станет шагом к созданию магистрали непрерывного движения на этой улице, что позволит завершить транспортный коридор от обхода Тюмени до улицы Щербакова.

Напомним, проектную документацию подготовили «ПИК Геосибирь», «Уралэлектропроект», а также «Тюменьдорпроект», которым контракт на разработку стоимостью 35,8 млн руб. был заключен в 2022 году.

Ирина Пичурина