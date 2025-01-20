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Этап строительства дороги на улице Мельникайте в Тюмени прошел госэкспертизу

Проект этапа строительства дороги на ул. Мельникайте в Тюмени до ул. Щербакова успешно прошел государственную экспертизу, сообщил «РБК-Тюмень» со ссылкой на портал ГИС ЕГРЗ.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках проекта на новом участке планируется строительство остановок, тротуаров и велосипедных дорожек. Проектная документация, получившая положительное заключение, была подготовлена компаниями ООО «ПИК Геосибирь», ООО «Уралэлектропроект», а также АО «ПИИ «Тюменьдорпроект», с которым контракт на разработку проектной документации стоимостью 35,8 млн руб. был заключен в 2022 году.

В мае 2024 года администрация Тюмени планировала изъять земельные участки для строительства ул. Мельникайте от ул. Дружбы до ул. Щербакова — суммарно почти 10 тыс. кв. м. земли с двух участков с денежной компенсацией за изъятие.

Ирина Пичурина

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