Этап строительства дороги на улице Мельникайте в Тюмени прошел госэкспертизу

Проект этапа строительства дороги на ул. Мельникайте в Тюмени до ул. Щербакова успешно прошел государственную экспертизу, сообщил «РБК-Тюмень» со ссылкой на портал ГИС ЕГРЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках проекта на новом участке планируется строительство остановок, тротуаров и велосипедных дорожек. Проектная документация, получившая положительное заключение, была подготовлена компаниями ООО «ПИК Геосибирь», ООО «Уралэлектропроект», а также АО «ПИИ «Тюменьдорпроект», с которым контракт на разработку проектной документации стоимостью 35,8 млн руб. был заключен в 2022 году.

В мае 2024 года администрация Тюмени планировала изъять земельные участки для строительства ул. Мельникайте от ул. Дружбы до ул. Щербакова — суммарно почти 10 тыс. кв. м. земли с двух участков с денежной компенсацией за изъятие.

Ирина Пичурина