МИД Финляндии не считает случайностью повреждения кабелей в Балтийском море

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила сомнения в случайном характере серии повреждений подводных кабелей в Балтийском море, произошедших в конце 2024 года. По ее словам, «чрезвычайно маловероятно», что все четыре инцидента подряд произошли случайно.

Госпожа Валтонен отметила, что власти страны продолжают расследование. «Во всех этих случаях, которые каким-либо образом связаны с Финляндией, мы все еще находимся на стадии расследования. Поэтому мы не можем выносить никаких суждений до (его завершения.—"Ъ")»,— сказала глава финского МИДа в беседе с газетой The Times.

Инциденты произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре был поврежден телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также кабель между Швецией и Литвой. В декабре повреждения получил кабель EstLink2 между Финляндией и Эстонией и еще четыре телекомуникационных кабеля, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией.

После череды происшествий страны НАТО региона объявили о создании миссии «Балтийский караул» с целью защиты подводной инфраструктуры. Прокуратура Швеции не нашла подтверждений теории о диверсии. О том, что, вероятнее всего, кабели были повреждены случайно, писала WP. Российская сторона причастность к инцидентам отрицает.

Подробнее о ситуации в Балтийском море — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».