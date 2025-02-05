Новый руководитель Борисоглебского района рассказал о своем назначении и планах

Инициатива назначения депутата областной думы Ярослава Шилова исполняющим обязанности главы Борисоглебского района исходила от губернатора Михаила Евраева. Об этом господин Шилов рассказал корреспонденту «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Шилов

Фото: Ярославская областная дума Ярослав Шилов

Фото: Ярославская областная дума

«Неожиданно поступило предложение, я не стал от него отказываться. Вижу в этом перспективу и доверие Михаила Яковлевича, правительства, которые дали мне возможность получить управленческий опыт, развивать Борисоглебский район. Для этого есть все инструменты и поддержка, есть и понимание, как это делать»,— рассказал и.о. главы Борисоглебского района.

4 февраля новый руководитель был представлен районной администрации и начал знакомиться с коллективом. «Увольнять никого мы не собираемся. Наоборот, хочется помочь людям, зарядить их рабочей энергией, чтобы они по-новому посмотрели и получили новое веяние»,— сказал господин Шилов.

В первую очередь Ярослав Шилов намерен познакомиться с районом и его жителями. Напомним, в апреле пройдут выборы депутатов в совет вновь образованного Борисоглебского муниципального округа, новым депутатам предстоит избрать по конкурсу и главу района.

Антон Голицын