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Коммерсантъ FM
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Количество секс-шопов в крупных городах России

Город Число объектов на 1 января 2025 года Изменение год к году (%)
Москва 298 –8,9
Санкт-Петербург 107 –14,4
Краснодар 59 –15,7
Новосибирск 58 5,5
Челябинск 40 –7
Екатеринбург 39 2,6
Красноярск 38 0
Ростов-на-Дону 30 0
Омск 28 –9,7
Самара 25 –19,4
Пермь 23 –20,7
Нижний Новгород 20 –20
Казань 20 –13
Уфа 19 –13,6
Воронеж 18 –5,3
Волгоград 14 –26,3

Источник: «Яндекс Карты».

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