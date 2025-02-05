Количество секс-шопов в крупных городах России

Город Число объектов на 1 января 2025 года Изменение год к году (%) Москва 298 –8,9 Санкт-Петербург 107 –14,4 Краснодар 59 –15,7 Новосибирск 58 5,5 Челябинск 40 –7 Екатеринбург 39 2,6 Красноярск 38 0 Ростов-на-Дону 30 0 Омск 28 –9,7 Самара 25 –19,4 Пермь 23 –20,7 Нижний Новгород 20 –20 Казань 20 –13 Уфа 19 –13,6 Воронеж 18 –5,3 Волгоград 14 –26,3