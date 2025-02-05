Вынесен приговор по делу о гибели сотрудницы «Токаревской птицефабрики»

Токаревский райсуд Тамбовской области признал местного жителя виновным в причинении смерти по неосторожности 55-летней сотруднице ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова). По ч. 2 ст. 109 УК РФ его приговорили к году ограничения свободы (максимальная санкция статьи — три года лишения свободы). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. Согласно картотеке суда, речь идет о Юрии Кирееве.

Также суд взыскал с птицефабрики 2,15 млн руб. в пользу родственников погибшей в качестве компенсации морального вреда.

Как установил суд, в декабре 2023 года водитель погрузчика, двигаясь задним ходом, наехал задним колесом на свою коллегу. От полученных травм она скончалась на месте. Подсудимый признал свою вину частично, сказав, что не хотел убивать потерпевшую.

По данным Rusprofile, ОАО «Токаревская птицефабрика» было зарегистрировано в рабочем поселке Токаревка Тамбовской области в апреле 2013 года. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал — 1,8 млрд руб. Актуальные учредители не раскрываются. Директор — Сергей Бугунов. Он также руководит ООО «Тамбовский бройлер», которое входит в ГАП «Ресурс». 2023 год «Токаревская птицефабрика» закончила с выручкой в 44 млрд руб. и чистой прибылью в 7,6 млрд руб. Годом ранее показатели равнялись 39 млрд и 1,3 млрд соответственно.

Алина Морозова