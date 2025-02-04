В Ростове увеличат количество спецтехники для уборки снега
В Ростове увеличат количество спецтехники до 240. Ее задействуют в снегоуборочных работах и противогололедной обработки, сообщил исполняющий обязанности главы ростовской администрации Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сегодня утром в уборке снега было задействовано 170 спецмашин.
Сейчас продолжается расчистка тротуаров, остановочных комплексов и мест массового скопления людей.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что городские коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности.