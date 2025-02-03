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Ростовские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

Городские коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности. Такое решение в связи с ухудшением погоды принял исполняющий обязанности главы ростовской администрации Александр Скрябин, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В ночь с 3 на 4 февраля на улицах будут работать более 100 дворников и 109 единиц спецтехники, включая 62 комбинированные машины. К утру число дворников увеличат до 700.

Ранее МЧС предупреждало дончан о том, что с 3 по 7 февраля в регионе пройдут ливни и мокрый снег, который может липнуть к проводам и стеклам. Александр Скрябин поручил своевременно реагировать на запросы горожан, проводить противогололедную обработку и расчищать снег. Управляющим компаниям и ТСЖ поручено задействовать собственный персонал для уборки территории.

Дмитрий Ковалевский

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