Роспотребнадзор оценит последствия разлива мазута в Черном море

В Роспотребнадзоре инициировали работу по оценке негативного воздействия разлива мазута в Черном море на здоровье населения. Для этого создан научный консорциум. В него вошли представители ведущих исследовательских организаций, университетов и институтов. Возглавляет сообщество Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора.

Экспертам предстоит определить химический состав загрязненного грунта и воды, а также оценить уровень их безопасности. Они также должны будут выявить, какие вещества появляются в воздухе из-за разлитого мазута. В задачи консорциума также входит изучение трансформации компонентов мазута в морской воде и в песке.

«Одной из целей исследования является обоснование перечней маркерных показателей для контроля санитарного состояния зон массового отдыха на пляжах черноморского побережья»,— дополнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря, в результате чего «Волгонефть-239» затонул. Всего оба судна перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Подробнее в материале «Ъ» «Сезон с поправкой на мазут».